Явка в Татарстане на думские выборы значительно выше, чем пять лет назад

Явка избирателей в Татарстане на выборы депутатов Госдумы в 10.00 мск составила 15,09%, следует из данных ГАС «Выборы».

В 2011 г. на аналогичные выборы процент избирателей, принявших участие к этому часу, составил 10,24%.

"Мы надеемся, что в Республике Татарстан явка будет высокой", - сообщил журналистам председатель ЦИК Татарстана Экзам Губайдуллин.

В Татарстане в воскресенье открыто 2812 избирательных участков. Число избирателей перед открытием участков составило 2,86 млн человек.