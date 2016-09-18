Явка на выборах в России достигла 10% на 11.00 мск

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы составляет 10% по стране, по данным на 11.00 мск, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

«Тенденции, которые складываются на 11.00, не являются определяющими. Я бы относился к явке на 11 более спокойно», - сказал он.

По мнению ЦИК, избирательная кампания в России в воскресенье началась вполне активно.

«У нас нет информации, что где-то проблемы были с открытием избирательных участков. У нас нет информации о том, что где-то есть накладки серьезные с организацией избирательного процесса: чтобы участковые комиссии не смогли ровно в 08.00 по местному времени начать избирательную кампанию», - отметил зампред ЦИК.

На некоторых участках, по его словам, голосование началось за час-полтора до намеченного. «Это сделано для того, чтобы люди, заступающие на смену, могли спокойно проголосовать, не обременяя себя необходимость получения открепительных удостоверений, а потом ехать куда-то на участок рядом с производством голосовать», - рассказал Булаев.

Он добавил, что в Приморье к началу голосования были открыты все избирательные участки.