Путин проголосовал в здании РАН

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Путин прибыл на участок № 2151, располагающийся в здании Российской академии наук, в 12.30. На участке в этот момент были и другие избиратели.

Путин получил бюллетени, зашел в кабинку для голосования и опустил их в урну для голосования.

«Почему же, у меня есть за кого голосовать. Разве вы не знаете?» - ответил Путин на шутку журналиста Андрея Колесникова о том, голосовал ли президент «как всегда - против всех?».

Журналисты спросили Путина, как он проведет этот день, ведь «выборы - это праздник». Президент ответил, что «поедет на работу».

Участок, на котором голосовал Путин, «особенный, потому что в комиссии не просто учителя, а в том числе научные сотрудники», пояснил журналистам глава участковой комиссии Виктор Лындин, доцент РГУ им. Губкина.