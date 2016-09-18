Россия призвала США расследовать авиаудары коалиции по сирийским военным

Россия призвала США тщательно расследовать авиаудары коалиции по сирийским военным, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Самолеты международной «антиигиловской коалиции» нанесли четыре удара по войскам Сирии в субботу, погибли 62 военнослужащих, около 100 человек были ранены, сообщал ранее официальный представитель Минобороны России.

«В Москве глубоко обеспокоены произошедшим. Призываем американских партнеров провести, как они об этом и заявляют, самое тщательное расследование и предпринять меры, чтобы надежно исключить подобные инциденты впредь», - говорится в заявлении.

«Действия пилотов коалиции, если они, как мы надеемся, не были предприняты по указанию из Вашингтона, находятся на грани между преступной халатностью и прямым потворствованием террористам ИГИЛ (запрещено в России)», - сообщает МИД. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Теперь, после сегодняшних ударов по сирийской армии, мы приходим к действительно страшному для всего мира выводу: Белый дом защищает ИГИЛ», - напоминает «РИА Новости». Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, в свою очередь, что представителю российского МИДа «должно быть стыдно» за это заявление.

Центральное командование Вооруженных сил США ранее сообщало, что самолеты коалиции были намерены наносить удары по позициям ИГИЛ, а не сирийской армии. «Коалиция остановила авиаудары сразу же», как только получила информацию российских официальных лиц, что попавшие под удар «личный состав и транспорт могли относиться к сирийской армии».