ЦИК: Информации о нарушениях на выборах не поступало, Алтайский край – исключение

Информации о нарушениях в ходе выборов депутатов Госдумы не поступало, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, «пока на утро ничего серьезного не было», был лишь «один казус в Санкт-Петербурге, с коммунистами перепутали списки, где они должны быть и где их не должно быть».

Информация о нарушениях в Алтайском крае стала исключением и вызывает много вопросов, отметила Памфилова. Ранее кандидат от «Яблока» Владимир Рыжков пожаловался на фальсификации на Алтае в ходе голосования. «Пока я не хочу предугадывать события, посмотрела материал, который мне переслал господин Рыжков, он вызывает очень много вопросов», - сказал Памфилова, отвечая на вопрос ТАСС. «В любом случае вчера с ночи привлечены все руководители правоохранительных органов и отслеживают ситуацию [в регионе] буквально поминутно», - заверила она.

Ранее представители политических партий пожаловались в избирком Алтайского края о попытке организации незаконного голосования в Барнауле. Они сообщили, что в парке «Лесная сказка» планировалась попытка так называемого «круизного голосования». По их словам, в парке были задержаны около 20 человек и шесть автомобилей. В каждом автомобиле участникам незаконного голосования объясняли, что нужно подходить к члену участковой избирательной комиссии за бюллетенем и голосовать за определенных кандидатов на 16 участках.