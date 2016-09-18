Памфилова пригрозила отменой выборов, если подтвердятся нарушения в Барнауле

Председатель ЦИК России Элла Памфилова пообещала жестко рассмотреть ситуацию с выборами в Алтайском крае - вплоть до уголовных дел и отмены выборов, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, если «те факты, о которых сегодня по некоторым радиостанциям с утра говорят, подтвердятся», то будут приняты серьезные меры, вплоть до возбуждения уголовных дел и рассмотрения вопросов о возможности отмены выборов.

Ранее представители политических партий пожаловались в избирком Алтайского края о попытке организации незаконного голосования в Барнауле. Они сообщили, что в парке «Лесная сказка» планировалась попытка так называемого «круизного голосования». По их словам, в парке были задержаны около 20 человек и шесть автомобилей. В каждом автомобиле участникам незаконного голосования объясняли, что нужно подходить к члену участковой избирательной комиссии за бюллетенем и голосовать за определенных кандидатов на 16 участках.