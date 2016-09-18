В СПЧ поступает информация о нарушениях на выборах в регионах

Мониторинговые группы СПЧ из разных регионов России сообщают о нарушениях на выборах, сказал руководитель комиссии СПЧ по избирательным правам, сопредседатель мониторинговой группы по выборам Илья Шаблинский.

«Информация о нарушениях поступает постоянно по самым разным регионам», - сказал Шаблинский в воскресенье днем «Интерфаксу».

В частности, поступили жалобы из Подмосковья, Краснодарского края, Астрахани и Санкт-Петербурга.

Мониторинговые группы из Астрахани и Санкт-Петербурга сообщили о длинной очереди военнослужащих, которые выстроились к двум избирательным участкам в каждом из городов. «Стоит колонна. Это военнослужащие-срочники. В Петербурге они не внесены в никакие списки. Списки изготавливаются прямо сейчас», - сказал Шаблинский. При этом звонков из Барнаула не получал: «Из Барнаула мне не звонили».

Ранее представители партий пожаловались в избирком Алтайского края о попытке организации незаконного голосования в Барнауле. В избирком поступила информация о попытке проведения «круизного голосования» в парке «Лесная сказка». Председатель ЦИК России Элла Памфилова пригрозила отменой выборов и уголовными делами в случае подтверждения данных нарушений.