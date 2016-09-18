В России проголосовали более 49 000 заключенных

Более 49 000 заключенных проголосовали на выборах депутатов Госдумы, явка составляет 65%, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ФСИН Кристина Белоусова.

«На день проведения выборов в учреждениях уголовно-исполнительной системы указанных территориальных органов ФСИН России содержалось более 75 000 человек, обладающих избирательным правом», - уточнила она. По ее словам, на 12.00 мск в голосовании приняли участие 49 000 человек, содержащихся под стражей.

Голосование проводится на 292 избирательных участках. В учреждениях 28 территориальных органов ФСИН России голосование уже завершено. Контроль за ходом голосования осуществляют 193 наблюдателя, в том числе 5 международных наблюдателей от ОБСЕ.