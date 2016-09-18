В Чечне проголосовали почти 70% избирателей

В Чеченской Республике к 15.00 явка избирателей держится на высоком уровне и составляет 67,43%, сказал «Интерфаксу» председатель местного избиркома Умар Байзанов.

Он отметил, что в Шаройском и Итум-Калинском районах уже проголосовали 75 и 73% соответственно. Каких-либо нарушений в республике не зарегистрировано, добавили в избиркоме.

Утром в воскресенье врио главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров проголосовал на выборах и станцевал лезгинку. «Как вы видите, выборы проходят активно. Я не волнуюсь, изберут ли меня или нет, потому что я люблю свой народ, а народ любит меня», - сказал Кадыров. Он объяснил традиционно высокую явку в Чечне менталитетом. «У нас менталитет такой - все друг друга знают и поддерживают, уверен, что явка точно будет за 90%», - отметил Кадыров.

Отвечая на вопросы журналистов, будет ли явка близка к 100%, Кадыров напомнил, что определенное количество избирателей сейчас совершает хадж и находится в Мекке и Медине, поэтому говорить о таком проценте невозможно.