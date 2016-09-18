В нескольких регионах Крыма обесточены избирательные участки

В четырех регионах Крыма обесточены избирательные участки из-за грозы, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. В частности, произошло отключение электроэнергии в центре Судака, в Кировском районе, Алуште, Старом Крыму. Малышев не уточнил точное количество обесточенных избирательных участков.

Однако он заверил, что «Крымэнерго» уже в курсе ситуации, и электрики обещают устранить неполадки в течение 50 минут.

Опасностей для участковых комиссий нет. «Они обеспечены бесперебойниками», - сказал Малышев.

По словам Малышева, явка избирателей в Крыму по состоянию на 15.00 мск составляет почти 34%, проголосовали 504 133 избирателя.

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение в регионе на вечер воскресенья и на понедельник: местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 20-25 м/с.