Памфилова связала снижение явки на Дальнем Востоке с переносом выборов с декабря

Снижение явки избирателей на Дальнем Востоке может быть связано с переносом выборов с декабря на сентябрь, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Снижение явки на 7-10% по сравнению с 2011 г. может быть связано с тем, что дата выборов была перенесена с декабря на сентябрь. Может, в чем-то это и наша недоработка, недостаточная рекламная работа. Будем в этом разбираться», - сказала Памфилова журналистам в воскресенье.