В московских сизо и психбольницах проголосовали от 85 до 90% избирателей

В московских сизо и психиатрических больницах проголосовали от 85 до 90% избирателей, за ходом голосования на «закрытых» участках следили сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Москве, сообщила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.

«Это сизо Москвы, психиатрические больницы и психоневрологические интернаты», - сказала Потяева. Она уточнила, что в системе ФСИН столицы из 5818 человек проголосовали 4945, или 85% избирателей.

В психоневрологических интернатах на данный момент уже проголосовало 87%, в психбольницах - 89%, уточнила она.

Она добавила, что каких-либо замечаний и нареканий от наблюдателей от политических партий о процедуре голосования на "закрытых" избирательных участках не было.