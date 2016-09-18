Путин: "Единая Россия" победила, несмотря на проблемы в стране

Президент России Владимир Путин отметил высокую поддержку «Единой России» , несмотря на сохраняющиеся в стране проблемы.

«Результат хороший. И вы знаете, о чем я подумал: мы знаем, что людям живется непросто, проблем много, нерешенных вопросов много, и, тем не менее, результат такой, какой он есть», - сказал В.Путин в ходе посещения избирательного штаба «Единой России».

Как подчеркнул президент, «можно с уверенностью уже заявить, что партия добилась очень хорошего результата, победила».

«Вот трудно, тяжело, а люди все равно за "Единую Россию" проголосовали», - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что «Единая Россия» «реально выполняет ту функцию, ради которой она создавалась - является мощным стабилизатором ситуации в стране (...) не просто стабилизирует власть, принимает очень важные ответственные решения».