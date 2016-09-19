По итогам обработки 80% протоколов, «Единая Россия» набирает 54,28%

По итогам обработки 80% протоколов участковых избирательных комиссий, «Единая Россия» на думских выборах набирает 54,28%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома. КПРФ обогнала ЛДПР, у коммунистов пока 13,61%, у либерал-демократов - 13,37%, у «Справедливой России» - 6,17%. «Коммунисты России» набрали 2,4%, «Яблоко» - 1,77%, «Российская партия пенсионеров за справедливость» - 1,75%, «Родина» - 1,42%, «Партия роста» - 1,11%, партия «Зеленые» - 0,72%, «Парнас» - 0,68%, «Патриоты России» - 0,57%, «Гражданская платформа» - 0,22% , «Гражданская сила» - 0,13%.

«Единая Россия» пока лидирует в 203 из 206 одномандатных округов, в которых выдвинула кандидатов. Кандидаты от КПРФ и «Справедливой России» побеждают в семи округах каждая, ЛДПР - в пяти. Кандидат от «Родины» Алексей Журавлев лидирует в 89-м округе в Воронежской области, председатель «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов - в 6-м округе в Башкирии.

Александр Капитонов из «Партии роста» в 37-м округе в Чувашии уступил лидерство главе комитета Госдумы по экономической политике, справороссу Анатолию Аксакову. Самовыдвиженец Владислав Резник с большим отрывом лидирует в 1-м одномандатном округе в Адыгее.

По итогам обработки 80% бюллетеней, явка составила 47,91%.