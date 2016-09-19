После обработки 90% у «Единой России» 54,21%

По итогам обработки 90% протоколов «Единая Россия» набирает на думских выборах 54,21%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома. КПРФ набирает 13,53%, ЛДПР -13,28%, «Справедливая Россия» - 6,19%. 3%, необходимые для получения госфинансирования, пока не набирает ни одна из непарламентских партий.

«Коммунисты России» набрали 2,35% голосов, Российская партия пенсионеров за справедливость - 1,74%, «Яблоко» - 1,86% «Родина» - 1,44%, Партия роста - 1,18%, партия «Зеленые» - 0,74%, «Патриоты России» - 0,58%, «Парнас» - 0,7%, «Гражданская платформа» - 0,22% , «Гражданская сила» - 0,14%, сообщает агентство «Москва».

По одномандатным округам после обработки 90% протоколов в 203 округах из 225 лидирует «Единая Россия», еще в семи округах лидируют КПРФ и «Справедливая Россия», ЛДПР на первом месте в пяти одномандатных округах. «Родина» и «Гражданская платформа» победили в одном округе каждая. Самовыдвиженец Владислав Резник лидирует в Адыгейском одномандатном округе.

Явка избирателей составила 47,84%.