Памфилова: Явка на думских выборах составила 47,81%

На 10.00 мск Центризбирком обработал более 93% протоколов на выборах в Госдуму. Явка составила 47,81%, заявила председатель комиссии Элла Памфилова. Явка как явка, отметила она.

По предварительным итогам на данный момент за «Единую Россию» проголосовали» 54,8% избирателей. КПРФ с 13,45% обгоняет ЛДПР, у которой 13,24%. «Справедливая Россия» набрала 6,17%. Пятипроцентный барьер не преодолела ни одна из непарламентских партий, с сожалением констатировала председатель ЦИК. По одномандатным округам «Единая Россия» получает 203 места, сообщила Памфилова. По предварительным подсчетам, у «Единой России» будет 343 места в Госдуме. По одномандатным округам КПРФ и «Справедливая Россия» получат по семь мандатов, ЛДПР - пять, партия «Родина» - один, «Гражданская платформа» - один и самовыдвиженец - один.

По словам Памфиловой, выборы признаны недействительными на трех участках, в том числе на участке 2211 в Нижегородской области и на участке 1958 в Ростовской области и на участке в Дагестане, где был погром.

Принципиальных изменений по сравнению с этими данными председатель ЦИК уже не ждет. По ее оценке, картина итогов голосования уже достаточно ясная.