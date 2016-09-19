На выборах губернатора Ульяновской области победил Сергей Морозов

Губернатором Ульяновской области избран временно исполняющий обязанности главы региона единоросс Сергей Морозов. Об этом сообщил председатель областного избиркома Юрий Андриенко. За Морозова проголосовали 54,34% избирателей. Его соперник от КПРФ Алексей Куринной набрал 25,45%.

«Что касается выборов депутатов Госдумы, то по партийным спискам лидирует "Единая Россия" – 48,47%, за ней идут КПРФ (19,15%) и ЛДПР (15,99%)», – сказал Андриенко. Победу в 187-м одномандатном округе одержал Куринной (35,48%), в 188-м – единоросс хоккеист Владислав Третьяк (65,62%).