Памфилова не ожидала таких результатов от единороссов

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ничем не может объяснить столь высокий результат «Единой России» на парламентских выборах. Она сказала это утром 19 сентября на брифинге. По итогам обработки 93% протоколов «Единая Россия» набирала 54,28% по федеральному округу и получала 203 места по одномандатным округам, всего 343 места в палате. «Я надеюсь, что эти результаты адекватно отражают то, что есть, если будут у кого-то какие-то сомнения, пожалуйста, к нам, милости просим», - сказала председатель ЦИК.

Она добавила, что таких результатов не ожидали и большинство других членов комиссии.