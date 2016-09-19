На губернаторских выборах в Коми победил врио главы республики Сергей Гапликов

Врио главы Коми Сергей Гапликов выиграл выборы руководителя региона, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГАС «Выборы». После обработки 100% протоколов у него 62,17% голосов. Предшественник Гапликова Вячеслав Гайзер был арестован по делу о создании преступного сообщества и мошенничестве, он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

Второго тура на выборах главы республики не будет, объявил председатель избиркома Коми Дмитрий Митюшев. В выборах участвовали пять человек. Кандидат от ЛДПР Иван Филипченко получил 10,53% голосов, Леонид Мусинов от КПРФ - 10,37%, справоросс Вячеслав Попов - 9,93%, лидер «Патриотов России» в Коми Андрей Пятков - 2,53%. Явка составила 40,67%.