СКР возбудил дело по факту вбросов бюллетеней в Ростовской области

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в Ростовской области зафиксировано несколько случаев недобросовестных действий членов участковых избиркомов, по одному из них уже возбуждено уголовное дело. «Чем больше у нас обоснованной и проверенной информации, тем лучше и тем больше у нас шансов избавиться от возможных недобросовестных членов комиссий. Такие есть, хотя это не массово», – сказала Памфилова.

По ее словам, Следственные комитет России возбудил уголовное дело по ст. 142 УК РФ (фальсификация итогов голосования, фальсификация избирательных документов) в отношении секретаря участкового избиркома, которая «произвела вброс избирательных бюллетеней в урну». «Еще раз хочу повторить: каждого "героя" найдет своя "награда". Я это вам гарантирую. Закон суров, но должен быть справедлив», – заявила Памфилова.

Она также сообщила, что на одном из участков в Нижегородской области результаты выборов признаны недействительными, еще на трех участках в Ростовской области итоги находятся под сомнением.