Песков подтвердил уход Радия Хабирова из Кремля

Замначальника управления внутренней политики Кремля, ответственный за взаимодействие с парламентом, Радий Хабиров действительно ушел в отставку. Это журналистам 19 сентября подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Насколько мне известно, Хабиров или уже уходит, или уходит из УВП, - сказал он. - Я не видел это распоряжение. Я не знаю, с какой формулировкой, но если не ошибаюсь, по собственному желанию».

Ранее об уходе Хабирова с должности после 18 сентября «Ведомостям» сообщили источник в администрации президента и источник, близкий к Кремлю. По их словам, он написал заявление по собственному желанию и после избрания нового состава Думы в Кремле ею будет заниматься новый куратор.

19 сентября РБК и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что преемником Хабирова будет нынешний руководитель аппарата Общественной палаты Сергей Смирнов.