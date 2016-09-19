Песков не может подтвердить планы по созданию Министерства госбезопасности на базе спецслужб

На вопрос, может ли пресс-секретарь президента подтвердить информацию «Коммерсанта» о создании Министерства госбезопасности на базе ФСБ, СВР и частично ФСО, Дмитрий Песков коротко ответил: «Нет, не могу».

Источники «Коммерсанта» сообщили, что новое ведомство, которое фактически получит функции КГБ СССР, может быть создано до президентских выборов 2018 г. В его состав войдут Служба внешней разведки и большинство подразделений Федеральной службы охраны, но сама ФСО сохранится в виде Службы безопасности президента и получит под свой контроль спецсвязь и транспортное обслуживание высокопоставленных чиновников. МГБ также будет обеспечивать работу структур собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых ведомствах.

По сведениям газеты, МГБ будет сопровождать и обеспечивать расследования уголовных дел, которые возбуждают СКР и МВД, но и осуществлять процессуальный надзор. Занимавшееся этим до сих пор Главное управление процессуального контроля СКР сейчас фактически ликвидировано. Также чекисты будут проверять, насколько эффективно следователь использовал служебную информацию. Следственное управление МГБ сможет брать наиболее резонансные уголовные дела, которые сейчас по УПК ведут СКР и МВД, а также дела коррупионной направленности.

Следственный комитет России может стать подразделением прокуратуры, откуда был выделен пять лет назад, пишет также газета. Ожидается и уход с руководящих позиций создателя СКР Александра Бастрыкина. Ему, по словам собеседника издания, «дали понять, что в новой структуре он может рассчитывать лишь на почетную, но лишенную управленческих полномочий должность».