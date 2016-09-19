Итоги выборов на одном из участков Белгорода отменены из-за вброса – ЦИК

Избирком Белгородской области отменил результаты выборов на одном из участков из-за вброса бюллетеней, сообщила на брифинге председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, выявлено, что члены избирательной комиссии, воспользовавшись отсутствием наблюдателей, произвели вброс бюллетеней в ящики для голосования.

«Однако один из наблюдателей перед уходом оставил включенной видеокамеру и позже обнаружил запись на своем телефоне. Прокуратура сейчас проводит проверку, а областной избирательной комиссией принято решение об отмене результатов выборов на данном участке», - рассказала Памфилова.