«Малым» партиям досталось 16 мест в парламентах регионов

Так называемые «малые» партии получили в общей сложности 16 мест в региональных парламентах по стране, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Выборы в законодательные собрания прошли в 30 российских субъектах, на них были зарегистрированы более 19 000 кандидатов от 31 партии.

«Патриоты России» получили два мандата в Калининградской областной думе (один - по единому округу и один - по одномандатному), а также два мандата по единому округу в законодательном собрании Красноярского края, уточнила Памфилова.

"Яблоко" будут представлять по одному депутату в Псковском областном собрании и Новгородской областной думе, в карельском заксобрании у партии три мандата.

Партия роста получила два мандата в законодательном собрании Санкт-Петербурга и один депутат избран по одномандатному округу в Калининградскую облдуму, сообщила Памфилова.

Партия "Пенсионеры за справедливость" получила по одному мандату в Мособлдуме, заксобрании Приморского края и заксобрании Свердловской области.

Представитель партии "Родина" получил один мандат в Тамбовской областной думе.