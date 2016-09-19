Касьянов отказался участвовать в президентских выборах

Лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов отказался участвовать в следующих президентских выборах в России. «Нет, я не буду принимать участие в президентских выборах, - сказал Касьянов "РИА Новости". - Страна утратила конституционную возможность переменить курс».

Сегодня же Касьянов заявил, что партия не считает состоявшиеся накануне выборы легитимными. «Говоря о том, что выборы не были свободными, не были честными, результаты не были достоверными, вывод один - выборы не были легитимными, сформированная по их результатам Государственная дума не будет являться легитимным органом власти», - сказал Касьянов. По его оценке, после выборов «шансы на конституционное мирное изменение власти резко упали», но в ближайшее время протестов не будет: «настроение граждан совершенно иное».

После обработки 90% протоколов по федеральному округу «Парнас» не дотягивает до 3%,набирая лишь 0,7%, и таким образом лишается госфинансирования и права выдвигать кандидатов на любых выборах без сбора подписей.