Выборы в России стали более прозрачными – миссия ОБСЕ

Наблюдатели от ОБСЕ заявили об увеличении уровня прозрачности и доверия на состоявших выборах в Госдуму России, сообщает «Интерфакс».

«Мы наблюдали увеличение уровня прозрачности и доверия на выборах, однако законодательные ограничения остаются проблемой», - заявил на пресс-конференции в Москве специальный координатор ОБСЕ, руководитель миссии краткосрочного наблюдения Илкка Канерва.

Он признал, что законодательные рамки могут служить в качестве базы для проведения выборов. Однако, по его мнению, на выборный процесс оказали негативное влияние ограничения фундаментальных свобод и политических прав, а также жесткий контроль за СМИ и усиление «зажима» гражданского общества.

Канерва добавил, что «если Россия собирается выполнять свои демократические обязательства, то необходимо предоставить больший простор для дискуссий и гражданской активности» (цитата по «РИА Новости»).

Международные наблюдатели также отметили роль председателя ЦИК Эллы Памфиловой, «придавшей уверенности в том, что выборы пройдут как следует».

В России 18 сентября состоялись выборы в нижнюю палату парламента по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.