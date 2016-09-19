Взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси могла осуществить местная террористическая ячейка

Локальная террористическая ячейка может нести ответственность за субботние взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Об этом сообщает в понедельник, 19 сентября, телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее в понедельник ФБР сообщило, что по делу о взрыве в Нью-Йорке разыскивается 28-летний выходец из Афганистана Ахмад Хан Рахами. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрывы в США, напоминает «РИА Новости».

Следователи полагают, что все инциденты последних двух дней в Нью-Йорке и Нью-Джерси могут быть связаны между собой.

В субботу в западной части Манхэттена произошел взрыв, пострадали 29 человек. Через сутки пакет с самодельными бомбами был обнаружен в городе Элизабет в штате Нью-Джерси. Предмет взорвался при попытке робота-сапера его нейтрализовать.