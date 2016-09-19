Задержаны первые подозреваемые в организации взрыва на Манхэттене

Как минимум пять человек задержаны по подозрению в организации взрыва на Манхеттене, сообщает отделение Федерального бюро расследований по Нью-Йорку в Twitter. Сотрудники правоохранительных органов остановили на юге Бруклина автомобиль, в котором находились подозреваемые. Обвинения задержанным пока не предъявлены.

В результате мощного взрыва, произошедшего в ночь с субботы на воскресенье в нижней части Манхэттена, пострадали по меньшей мере 29 человек. Власти полагают, что взрыв был вызван самодельной бомбой, полиция также нашла второе взрывное устройство в четырех кварталах от места происшествия.