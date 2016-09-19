Полиция арестовала подозреваемого в причастности к взрывам в Нью-Йорке и Нью-Джерси

Полиция арестовала подозреваемого в причастности к взрывам в Нью-Йорке и штате Нью-Джерси. Об этом сообщает в понедельник телеканал NBC New York.

28-летний Ахмад Хан Рахами был арестован в городе Линден (штат Нью-Джерси) после перестрелки с полицией.

В субботу в западной части Манхэттена произошел взрыв, пострадали 29 человек. Через сутки пакет с самодельными бомбами был обнаружен в городе Элизабет в штате Нью-Джерси. Предмет взорвался при попытке робота-сапера его нейтрализовать.

Как полагает следствие, все инциденты последних двух дней в Нью-Йорке и Нью-Джерси могут быть связаны между собой, напоминает «РИА Новости».