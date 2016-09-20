ООН подтвердила бомбежку гуманитарного конвоя в Алеппо и многочисленные жертвы

ООН подтвердила нанесение авиаудара по гуманитарной колонне под Алеппо 19 сентября. Как отмечает Reuters, в ООН пока не высказывали предположений, кто мог бомбить эту колонну и сколько человек погибло. Представитель организации Стефан Дюжаррик заявил, что были задеты 18 грузовиков из 31. Конвой ООН должен был доставить гуманитарную помощь в город Урм аль-Кубра в Алеппо, где живут 78 000 человек. Руководитель гуманитарной программы ООН Стивен О'Брайен заявил, что, судя по предварительным данным, много человек погибли или получили тяжелые ранения. Если окажется, что бомбардировка была осознанной, - это военное преступление, добавил он. По его словам, о маршруте колонны были проинформированы все стороны конфликта и машины были четко маркированы как относящиеся к гуманитарной миссии.

Бомбардировка была осуществлена сразу после того, как правительство Сирии заявило о выходе из режима перемирия, о котором за неделю до этого договорились Россия и США, и накануне Генассамблеи ООН.

Генеральный секретарь Международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца Эльхадж Ас-Си заявил на Генассамблее ООН, что погибло не менее 14 волонтеров сирийского Красного Полумесяца. Базирующаяся в Европе правозащитная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» утверждала, что жертвами бомбардировки стали 12 человек и что с окончания перемирия по Алеппо и его окрестностям российские и сирийские летчики нанесли 35 авиаударов.

В администрации США выразили возмущение в связи со случившимся.