ЦИК проверит результаты выборов в 217-м округе в Петербурге после жалобы Дмитриевой

Член Центризбиркома Евгений Шевченко совместно с Санкт-Петербургской избирательной комиссией проверяет жалобу Оксаны Дмитриевой на результаты выборов в 217-м округе Северной столицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе горизбиркома.

«Пока мы можем сообщить лишь о самом факте проверки. Ведется совместная работа с Санкт-Петербургской избирательной комиссией», - подчеркнул собеседник агентства.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева уточнила, что требовала пересчета голосов в одномандатном округе.

Как сообщалось, по предварительным результатам подсчета голосов, победу в 217-м (Юго-Восточном) одномандатном округе на выборах в Госдуму одерживает Михаил Романов («Единая Россия»). Оксана Дмитриева находится на втором месте.

Официальные результаты выборов в Петербурге пока не объявлены.