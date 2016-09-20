Верховная рада Украины приняла заявление о непризнании Госдумы нового созыва

Верховная рада Украины признала нелегитимными выборы в Государственную думу Российской Федерации и, соответственно, ее новоизбранный седьмой состав из-за проведения голосования в Крыму и Севастополе.

За соответствующее заявление проголосовали 264 народных депутата (при 226 необходимых) на пленарном заседании во вторник.

«Любые законы или подзаконные акты, созданные российской Госдумой, будут считаться нелегитимными для принятия украинской стороной в международных отношениях», - заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.