ЕС не признает выборы в Крыму

Евросоюз отказался признать выборы 18 сентября, проведенные российскими властями на территории Крыма. «Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, следовательно не признает и выборы, состоявшиеся на Крымском полуострове», говорится в заявлении представителя главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Он подчеркнул, что ни наблюдательная структура БДИПЧ ОБСЕ, ни европейские дипломаты не принимали участия в мониторинге выборов в Крыму. Поддержка территориальной целостности Украины, судя по заявлению, остается приоритетом Брюсселя.

Также в заявлении указывается на прозрачность проведения выборов в России, но и на сохранение вызовов ее демократическим обязательствам. Речь идет об ограничении политических прав, жестком контроле над СМИ, давлении на гражданское общество, а также о недостатках, связанных с регистрацией кандидатов. Представитель Могерини призвал Москву «сделать все возможное для решения этих проблем», основываясь на рекомендациях БДИПЧ.