Порошенко заявляет о поддержке Эрдоганом восстановления суверенитета Украины

Президенты Украины и Турции Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в рамках 71-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, говорится в сообщении на сайте украинского лидера. «Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности» Украины «как в двустороннем, так и многостороннем измерениях». Турецкий президент заверил украинского коллегу в том, что «возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции о непризнании аннексии Крыма и осуждении нарушения прав крымских татар», следует из сообщения пресс-службы Порошенко. На официальном сайте Эрдогана детали встречи не приводятся.

Также президенты договорились о проведении в ближайшее время украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики. Порошенко пригласил турецкие компании принять участие в приватизации украинских предприятий.