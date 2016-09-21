Лидера «Оплота» погиб в борьбе за доходы от продажи донецкого угля - «Коммерсантъ»

Приоритетной версией убийства лидера «Оплота» Евгения Жилина в Подмосковье стала его коммерческая деятельность, сообщил 20 сентября областной главк Следственного комитета. По сведениям «Коммерсанта», он мог стать жертвой борьбы за распределение денежных потоков, полученных от продажи донбасского угля на Украине и в России.

Раненный в горло Андрей Козырев (Козар), с которым Жилин встретился в ресторане «Ветерок», где было совершено убийство, успел сказать полицейским, что «встреча касалась шахт Донбасса», утверждают источники газеты. По их словам, он сказал это до того, как его увезла скорая. По предварительной версии, убийца мог быть человеком, с кем у Жилина была назначена встреча в ресторане. Пресс-служба СКР сообщала, что, по словам свидетелей, стрелявший пришел в ресторан до Жилина, ждал его около 20 минут, дождался, когда лидер «Оплота» и Козырев сделают заказ, и после этого начал стрелять. Свидетели сказали, что на стрелявшем была шляпа, темные очки и накладные усы.

Хорошо знавший убитого источник рассказал изданию, что после переезда в Россию Жилин начал участвовать в полулегальных схемах поставке на территорию непризнанных ДНР и ЛНР бензина и дизельного топлива, якобы украинским олигархом Сергеем Курченко, перебравшимся в Москву после смены власти на Украине в феврале 2014 г. Добываемый в непризнанных республиках уголь участники схемы поставляли в Россию и на Украину. Источники «Коммерсанта» сообщили, что дома у Жилина нашли несколько расписок о том, что он давал в долг крупные суммы денег.