Россияне боятся войны и обесценивания сбережений – опрос ВЦИОМа

В рейтинге страхов россиян второй месяц подряд лидирует международная напряженность, а озабоченность экономической ситуацией снижается. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа. Индекс уровня опасений относительно конфликтов между странами в августе составил 20 п. Индекс страхов подорожания товаров и обесценивания сбережений за два месяца потерял 7 пунктов: с 21 до 14 п.

Опрос показал, что россиян мало беспокоят рост преступности, беспорядки в стране и проблемы со здоровьем. Меньше всего опрошенные боятся проблем в семье. Маловероятным респонденты считают урезание доходов и задержку зарплат. Тема безработицы также неактуальна для опрошенных.