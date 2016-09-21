Юбилей Лужкова будет отмечен в Москве открытым субботником под руководством Ярмольника

К 80-летию бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в усадьбе Коломенское 24 сентября пройдет открытый праздничный субботник. Это «Интерфаксу» сообщили организаторы мероприятия. Старшим бригадиром субботника назначен Леонид Ярмольник. В конце августа сообщалось, что идею предложила группа общественников во главе с космонавтом Алексеем Леоновым. Участники субботника высадят в парке больше 500 яблонь и груш, чтобы воссоздать фруктовый сад усадьбы.

Мероприятие начнется в 11.00 в субботу. Инвентарь обещают выдать всем участникам. В субботнике обещали принять участие друзья юбиляра, в том числе поэт Илья Резник, шоу-группа «Доктор Ватсон», Московский камерный хор под управлением Владимира Минина, народный артист России Владимир Девятов, Людмила Николаева и ансамбль «Русская душа», фолк-коллектив «Бурановские бабушки», Эдгард и Аскольд Запашные и многие другие.

Для детей будет оборудована защищенная от непогоды зона, где с ними будут заниматься аниматоры. В шатре медового чаепития обещают устроить дегустацию различных сортов меда и чая. В августе организаторы обещали гостям гречневую кашу из гречихи с фермы юбиляра.

80 лет Лужкову исполнилось 21 сентября. Он был мэром Москвы в 1992-2010 гг. В августе Леонов говорил, что идею организации праздничного субботника одобрил президент Владимир Путин.