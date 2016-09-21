Следователи определили место взрыва на борту А321, упавшего на Синае

Сотрудники Следственного комитета России в результате проведенного осмотра выкладки обломков российского лайнера А321, потерпевшего крушение в небе над Синаем, установили на фюзеляже место взрывного воздействия, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя СКР Владимира Маркина.

Осмотр итогов натуральной выкладки самолета происходил на территории каирского аэропорта. «В ходе проведенного осмотра установлены и зафиксированы места взрывного воздействия на фюзеляж, а также области его последующего разрушения», - заявил он.

Как писал ранее «Коммерсантъ», эксперты воссоздали схему преступления. Сумки и чемоданы пассажиров были уложены в двух основных багажных отделениях. Негабаритный груз доставил к самолету отдельный погрузчик, в обслуживании данного груза участвовали террористы. Они занесли в самолет пакет с небольшой бомбой. Взрыв произошел на полу камеры слева. В бомбе были установлены часовой и барометрический датчики. Взрыв произошел через 22 минуты после взлета на высоте более 10 000 м на скорости около 750 км/ч. В результате взрыва произошла разгерметизация салона, далее последовал разрыв обшивки, у самолета отвалился хвост вместе с рулями высоты и направления, что привело к неконтролируемому падению лайнера. На борту самолета были 224 человека.