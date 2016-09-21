Минобороны России: При ударе по конвою в Сирии присутствовал американский беспилотник

В Минобороны России заявили, что ударный беспилотник американской коалиции находился в прошедший понедельник в районе Алеппо во время удара по гуманитарному конвою.

«19 сентября именно в этом районе, в воздухе, на высоте 3600 м, двигаясь со скоростью около 200 км\ч, находился ударный беспилотник международной коалиции, взлетевший с турецкой авиабазы "Инджирлик"», - сообщил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«По эффективной отражающей поверхности данный летательный аппарат был идентифицирован нашими системами контроля, в воздушной обстановке, как беспилотный летательный аппарат типа "Предатор". Причем данный аппарат зашел в район населенного пункта Урум-эль-Кубра, где находилась автоколонна, за несколько минут до ее возгорания. И ушел спустя около 30 минут», - отметил Конашенков.

«Вопрос, с какой целью этот беспилотник находился в данной точке в нужное время и какие задачи там выполнял, знают его владельцы. Специально для господина Бэна Родса (заместитель советника президента США по нацбезопасности) поясняем: данный тип беспилотников может не только мониторить обстановку, но и наводить наземные средства поражения, а также самостоятельно наносить высокоточные удары по наземным объектам», - сказал генерал.

"Хочу подчеркнуть, что как и в случае с трагедией в Дейр-эз-Зоре 17 сентября, когда в результате авиаудара коалиции погибли и были ранены более 200 человек, мы не делаем голословных выводов", - заявил И.Конашенков.

Он добавил, что "российские самолеты не планировали и не наносили каких-либо ударов в районе населенного пункта Урум-эль-Кубра", где пострадал гуманитарный конвой.