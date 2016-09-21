Воробьев отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отказался от мандата депутата Государственной думы. Об этом заявили в среду в управлении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, отмечает «Интерфакс».

Воробьев продолжит работу в качестве губернатора Московской области. В сообщении уточняется, что во время избирательной кампании он был лидером региональной группы кандидатов Подмосковья от партии «Единая Россия» в Госдуму седьмого созыва.

Ранее источник в партии «Единая Россия» сообщил «РИА Новости», что мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также, вероятно, большинство губернаторов, выдвигавшиеся от «Единой России» на выборах в Госдуму, откажутся от своих мандатов.

Выборы в Госдуму состоялись 18 сентября.