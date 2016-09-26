США вели переговоры с ИГИЛ перед авиаударами под Дейр-эз-Зором – СМИ

Сирийские военные прослушивали переговоры между оппозицией, близкой ИГИЛ, и американскими военнослужащими перед нанесением США авиаударов по позициям правительственных войск под городом Дейр-эз-Зор. Об этом заявила председатель парламента Сирии Хадия Аббас, передает телеканал «Аль-Маядин».

«Армия Сирии прослушивала переговоры между американцами и ДАИШ (арабская аббревиатура "Исламского государства" - террористической группировки, деятельность которой запрещена на территории России) перед налетом на Дейр-эз-Зор… Американские силы направили ДАИШ в атаку на позиции сирийских войск после осуществления этих ударов», — заявила она.

По словам Аббас, Дамаск имеет доказательства намеренного нанесения США ударов по позициям сирийской армии в Дейр-эз-Зоре. Американские военные объясняли ИГИЛ, как атаковать сирийскую армию, уточнила она.

17 сентября по сирийским военнослужащим, находящимся в окружении боевиков около аэродрома Дейр-эз-Зора, было нанесено четыре авиаудара. В результате атаки погибли 62 сирийских военных, около 100 получили ранения. В США не признают, что авиаудары под Дейр-эз-Зором нанесла «международная коалиция».