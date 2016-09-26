Прокуратура Украины завела дела об измене на депутатов Госдумы от Крыма

Прокуратура Украины открыла уголовные дела в отношении депутатов Госдумы России, избранных на территории Крыма, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, «внесены сведения в единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)» о депутатах Госдумы от Крыма, которые прошли по списку «Единой России» (Руслан Бальбек, Михаил Шеремет и Наталья Поклонская), а также по одномандатным округам (Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик и Андрей Козенко). По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет.

Верховная рада Украины признала нелегитимными выборы в Государственную думу России, прошедшие 18 сентября, и, соответственно, ее седьмой состав из-за проведения голосования в Крыму и Севастополе. «Любые законы или подзаконные акты, созданные российской Госдумой, будут считаться нелегитимными для принятия украинской стороной в международных отношениях», - заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в понедельник заявила, что переедет жить в Москву. «Я переезжаю в Москву, но Крым не покидаю. Крым – это моя вторая родина, поэтому я буду в Крым постоянно приезжать и выполнять те обещания, которые давались мной людям», — отметила она.