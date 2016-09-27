КНДР завершила разработку ядерного оружия

Северная Корея завершила разработку ядерного оружия, говорится в материалах, распространенных посольством КНДР со ссылкой на северокорейский Институт ядерного оружия.

«В КНДР знакомили людей с важнейшими новостями, такими как ядерное испытание, как правило, по каналам информационного сообщения ЦТАК (государственное информагентство КНДР. – ИФ) или заявления правительства. В этот раз об испытании ядерной боеголовки известил Институт ядерного оружия. Какой намек дает официальное оглашение совершенно засекреченного учреждения? Пожалуй, это и есть выражение уверенности в том, что страна в основном завершила разработку ядерного оружия», – говорится в материалах, распространенных посольством Северной Кореи.

КНДР совершила первое подземное ядерное испытание в октябре 2006 г., до сих пор всего пять раз. Четвертое – испытание водородной бомбы, пятое – совсем недавнее испытание ядерной боеголовки.

«В ходе нынешних ядерных испытаний были окончательно проверены и подтверждены структура, особенности действия, характеристики и мощность стандартизированных и унифицированных ядерных зарядов для дальнейшей установки их на баллистические ракеты наших артиллерийских отрядов "Хвасон" стратегических сил Корейской народной армии», – отмечают в посольстве.