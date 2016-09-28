Суд отложил рассмотрение иска Сечина к «Новой газете»

Басманный суд отложил рассмотрение иска главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина к «Новой газете» после уточнений ходатайства со стороны истца.

«Суд определил ходатайство представителей истца удовлетворить. В связи с принятием уточненного заявления предоставить (время) сторонам ответчика», - заявила судья Галина Грабовская. Она предложила назначить рассмотрение иска на 10 октября в 10.30.

Поводом для иска стала статья о яхте St. Princess Olga, опубликованная в «Новой газете» в начале августа 2016 г. Судно, по сведениям издания, спущено на воду в 2013 г., его размер – «с футбольное поле (85,6 м)». На яхте якобы есть бассейн, который при необходимости превращается в вертолетную площадку, а также спа и лифт. St. Princess Olga ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит местной фирме Serlio Shipping Ltd., пишет «Новая газета». Изучив с помощью специальных сайтов о морских судах маршрут яхты и фотографии в аккаунте Instagram жены Игоря Сечина Ольги Сечиной, издание предположило, что St. Princess Olga либо собственность семьи Сечиных, либо они часто арендуют это судно. Сейчас фотографии в аккаунте Instagram, на который ссылается «Новая», доступны только его подписчикам, убедились «Ведомости». По оценкам экспертов, опрошенных «Новой», такая яхта стоит «не менее $100 млн».

Первой иск к изданию подала Ольга Сечина. Она уверена, что заметка нарушает ее право на неприкосновенность частной жизни. Оба истца требуют уничтожить тираж номера с этой публикацией, Ольга Сечина также требует удалить текст с сайта издания. Представитель «Роснефти» подтверждал «Ведомостям» факт подачи иска Сечиной и то, что она является женой руководителя компании.