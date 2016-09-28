От мест в Госдуме отказались 25 единороссов, пять коммунистов и один эсер

Центризбирком 28 сентября рассмотрит проект постановления о передаче вакантных мандатов депутатов Госдумы седьмого созыва зарегистрированным кандидатам из федерального списка партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ. Как передает «Интерфакс», получать мандаты отказались, в частности, 25 кандидатов из списков «Единой России» и один справоросс.

ЦИК намерен передать мандат премьер-министра и лидера «Единой России» Дмитрия Медведева депутату от Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области Николаю Будуеву.

Новый уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова может передать мандат Татьяне Касаевой, сообщает агентство «Москва». Мандат главы Чечни Рамзана Кадырова перейдет депутату от Чеченской Республики Ахмеду Догаеву, мандат президента Татарстана Рустама Минниханова - депутату Республики Татарстан Иреку Зиннурову, мандат губернатора Подмосковья Андря Воробьева - депутату от области Денису Кравченко, мандат губернатора Кузбасса Амангельды Тулеева должен перейти депутату от Алтайского края Кемеровской и Томской областей Наталье Кувшиновой.

Мандат главы Крыма Сергея Аксенова отойдет бывшему прокурору республики Наталье Поклонской. Мандат мэра Москвы Сергея Собянина - депутату от Москвы Николаю Антошкину, а мандат губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко - депутату от Санкт-Петербурга Юрию Петрову.

Вместо справоросса Сергея Доронина место в Думе может получить кандидат от Удмуртской Республики и Кировской области Вадим Белоусов.

Также ЦИК намерен передать пять вакантных мандатов зарегистрированных кандидатов в депутаты Госдумы, избранных в составе федерального списка, выдвинутого КПРФ. В частности, мандат депутата от Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесской республики и Республики Северная Осетия Виктора Гончарова должен быть передан депутату той же региональной группы Анатолию Бифову. Мандат депутата от Иркутской области Сергея Левченко отойдет депутату Алексею Пономареву. Мандат депутата от Московской области Николая Васильева перейдет к депутату Алексею Русских, мандат депутата от Нижегородской области Александра Тарнаева перейдет депутату от Нижегородской области Владимиру Блоцкому, а мандат депутата от Новосибирской и Томской областей Анатолия Локотя - депутату той же региональной группы Вере Ганзе, сообщает «Интерфакс».