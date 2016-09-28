Министр здравоохранения предупредила об опасности запрета абортов

Введение возможных ограничений на проведение абортов не должно приводить к росту материнской смертности и числа криминальных абортов, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Есть определенные нюансы, связанные с возможным переходом абортов в тень, особенно для тех лиц, которые имеют низкий достаток, для несовершеннолетних, девочек, у которых случается такая ситуация. Наша задача, чтобы введение каких-то ограничений не приводило к увеличению материнской и младенческой смертности, не приводило к увеличению числа криминальных абортов», - сказала министр.

«Мы думаем, что мы еще вернемся к обсуждению этой темы со всеми представителями общественных и конфессиональных организаций религиозных для того, чтобы выработать какую-то сбалансированную позицию и не ухудшить ситуацию сегодняшнего дня», - подытожила Скворцова.

Ранее патриарх Московский и всея Руси подписал обращение, призывающее полностью запретить аборты на территории России. Обращение призывает, в частности, признать за зачатым ребенком статус человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом.

Также в документе предлагается запретить хирургическое и медикаментозное прерывание беременности, противозачаточные средства с абортивным действием, вспомогательные репродуктивные технологии, неотъемлемой составляющей которых является «унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития».