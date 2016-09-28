Керри заявил о готовности США приостановить взаимодействие с Россией по Сирии

Госсекретарь США Джон Керри предупредил министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время телефонного разговора, что Вашингтон готовится приостановить взаимодействие с Россией по Сирии.

Об этом заявил в среду официальный представитель госдепартамента Джон Кирби, добавив, что речь идет в том числе о создании Совместного исполнительного центра.

Взаимодействие с Москвой будет прекращено до тех пор, пока «Россия не предпримет шаги по остановке наступления в Алеппо и не восстановит режим прекращения огня», отметил Кирби.

Ранее в среду источник «Интерфакса» в МИД России говорил, что контакты с американской стороной по сирийскому урегулированию не прекращались.