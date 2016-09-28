Песков прокомментировал заявление о вероятных санкциях против России из-за Сирии

Заявления о возможности введения новых санкций против России из-за ситуации в Сирии вызывают глубокое непонимание у тех, кто знает реальное положение дел в урегулировании сирийского конфликта, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, конечно, вообще упоминание санкций в контексте сирийских дел вызывает глубокое непонимание - тем более у тех, кто знает реальное положение дел в Сирии, реальное положение дел с реализацией обязательств, указанных в российско-американских договоренностях», - сказал Песков, комментируя высказывания пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что США «не исключают перспективы введения дополнительных финансовых санкций» по Сирии.