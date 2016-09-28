Минобороны опровергло пересечение российским ЗРК границы с Украиной

Никакие российские зенитно-ракетные комплексы, включая «Бук», никогда не пересекали границу с Украиной, заявил в среду «Интерфаксу» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В среду международная группа следователей, занимавшаяся расследованием крушения Boeing под Донецком летом 2014 г., обнародовала свои выводы о причинах катастрофы. По ее мнению, самолет сбили с подконтрольной ополченцам территории ракетой зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», который был привезен в Донбасс из России и затем возвращен обратно.

Тем не менее конкретных виновников трагедии следователи не назвали. По их словам, это еще предстоит выяснить, и поэтому официальных заявлений о причастности России к крушению рейса МН17 и гибели 298 человек на пресс-конференции не прозвучало. В итоге работа международной следственной группы была продлена до начала 2018 г.

В международную группу, ведущую расследование крушения МН17, входят эксперты из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Руководит группой представитель Нидерландов.