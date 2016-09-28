Российский МИД заподозрил Вашингтон в заигрывании с террористами

США не хотели опубликовать российско-американские договоренности по Сирии, поскольку зашли слишком далеко в заигрывании с террористами, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Может быть, то, что они не хотели публиковать документы о том, как они будут отмежевывать и разделять оппозицию, говорит о том, что, возможно, они понимают, что зашли слишком далеко в заигрывании с террористами», - сказала Захарова в интервью «Комсомольской правде».

«И если террористы на месте в Сирии поймут, что Соединенные Штаты действительно уже озабочены тем, что умеренные становятся неумеренными, им этого не простят. И, возможно, в Вашингтоне это уже начинают понимать и опасаться», - добавила она.